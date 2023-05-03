«Хуже всего нигде»: гроссмейстер Александр Грищук оценил переход ФШР из Европы в Азию

Федерация шахмат России (ФШР) подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией (АШФ). Своим мнением о переходе российских шахматистов в АШФ и о перспективах развития этого вида спорта в новых условиях поделился с корреспондентом ФАН российский шахматист, гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по блицу, заслуженный мастер спорта Александр Грищук.