«Хуже всего нигде»: гроссмейстер Александр Грищук оценил переход ФШР из Европы в Азию

Федерация шахмат России (ФШР) подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией (АШФ). Своим мнением о переходе российских шахматистов в АШФ и о перспективах развития этого вида спорта в новых условиях поделился с корреспондентом ФАН российский шахматист, гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по блицу, заслуженный мастер спорта Александр Грищук.
Эксперт считает, что вопрос перспектив такого перехода из европейской федерации в азиатскую — многоплановый и неоднозначный.
«Я считаю, что на краткосрочную перспективу — это точно хорошо, но на долгосрочную — загадывать сложно. Хорошо это тем, что можно будет участвовать в каких-то азиатских командных соревнованиях, ведь в европейских пока это точно невозможно», — поделился своей оценкой гроссмейстер.
Участие в соревнованиях, командные и индивидуальные выступления помогут поддерживать в форме российских шахматистов, полагает Александр Грищук.
«Конечно, по возможности, лучше выступать в Европе. Даже с точки зрения логистики — туда, как минимум, ближе и быстрее летать (по крайней мере, пока были прямые рейсы в страны ЕС хотя бы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга). Ведь гораздо проще добираться — условно — в Париж, чем в Пекин. Но пока в Европе нет возможности, то, безусловно, лучше выступать в Азии. Я бы даже сказал, что лучше всего в Европе, потом в Азии, а хуже всего нигде. Так что моя оценка зависит от того, насколько просто будет потом вернуться в Европу. Если легко — я вообще тогда целиком и полностью за нынешний переход», — оценил событие эксперт.
В заключение Александр Грищук подтвердил распространенное мнение, что азиатские соперники наших шахматистов сейчас даже в чем-то сильнее европейских.
Ранее член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков призвал создавать собственные международные шахматные структуры на принципиально иных условиях участия в них.