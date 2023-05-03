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Президент Украины Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с лидерами североевропейских стран

Политика
Президент Украины Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с лидерами североевропейских стран

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Нийнисте. Соответствующую информацию предоставила канцелярия главы скандинавского государства.

Как стало известно, сначала политики проведут двустороннюю встречу и примут участие в совместной пресс-конференции. После этого начнется саммит с лидерами стран, расположенных в Северной Европе.

В частности, к обсуждению актуальных геополитических вопросов присоединятся премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и его норвежский коллега Йонас Гар Стере. Также ожидается появление глав правительств Дании и Исландии Метте Фредериксена и Катрин Якобсдоттир.

Ранее президент Украины прокомментировал утечку разведывательных данных Пентагона. По словам Зеленского, о произошедшем он узнал из СМИ.
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