Президент Украины Зеленский прибыл в Финляндию для встречи с лидерами североевропейских стран

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Нийнисте. Соответствующую информацию предоставила канцелярия главы скандинавского государства.
Как стало известно, сначала политики проведут двустороннюю встречу и примут участие в совместной пресс-конференции. После этого начнется саммит с лидерами стран, расположенных в Северной Европе.
В частности, к обсуждению актуальных геополитических вопросов присоединятся премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и его норвежский коллега Йонас Гар Стере. Также ожидается появление глав правительств Дании и Исландии Метте Фредериксена и Катрин Якобсдоттир.
Ранее президент Украины прокомментировал утечку разведывательных данных Пентагона. По словам Зеленского, о произошедшем он узнал из СМИ.