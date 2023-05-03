«Киеву нужен второй фронт»: аналитик Андрей Кошкин о планах ВСУ атаковать Приднестровье

С начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ВСУ ангары, предназначенные для хранения сельскохозяйственной продукции. Так, за апрель туда уже направили до 4 тысяч военнослужащих, которые постоянно меняют места дислокации.