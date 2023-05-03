«Киеву нужен второй фронт»: аналитик Андрей Кошкин о планах ВСУ атаковать Приднестровье

Украина планирует открыть второй фронт в ПМР, чтобы снизить давление ВС РФ на линии фронта. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее телеканал RT со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинское командование перебросило тысячи бойцов в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.
С начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ВСУ ангары, предназначенные для хранения сельскохозяйственной продукции. Так, за апрель туда уже направили до 4 тысяч военнослужащих, которые постоянно меняют места дислокации.
Как отмечают источники, с 9 по 15 мая одна группировка планирует выдвинуться в направлении Тирасполя для проведения провокации и отвлечения ВС РФ. Вторая группа военных попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной.
«Нужно напомнить, что Зеленский не раз обращался к Грузии и просил открыть второй фронт для того, чтобы оттянуть ВС РФ и тем самым ослабить давление на линии огневого соприкосновения с ВСУ. Но ничего из этого не получилось. Тогда начал реализовываться второй вариант — провокация против Приднестровья для того, чтобы Россия вступилась и также оттянула свои силы. Дело в том, что там численность где-то 400 000 человек уже получили российские паспорта, то есть довольно разнообразная структура общества ПМР и я должен сказать, что здесь Украина сама собирается провоцировать путем пересечения границы. Вот этот план, как мы видим, начинает осуществляться», — считает Кошкин.
ВСУ активно готовятся к тому, чтобы спровоцировать атаку на Тирасполь с проведением контрнаступления и снизить тем самым концентрации усилий ВС РФ по нейтрализации угрозы со стороны наступающих сил Киева.
«Вот это мы видим в реализации сценария наступления на ПМР. Тем не менее у Москвы есть возможность нивелировать усилия украинского командования», — заключил эксперт.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявил, что через республику лежит прямой путь к мировой войне.