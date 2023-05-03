На рынке «Апраксин двор» в Петербурге нашли пьяную обнаженную женщину с пробитой головой

Второго мая в правоохранительные органы поступила информация, что на рынке «Апраксин двор» в Северной столице найдена лежащая на земле обнаженная женщина с травмой головы и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет 78.ru.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили пострадавшую в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ссадины, ушибленную рану надбровья, а также отравление неизвестным веществом депримирующего действия. Женщину поместили в отделение шоковой реанимации, полицейские выясняют обстоятельства получения травм.
Ранее в Петербурге в общежитии Морского колледжа нашли труп студента, а также его однокурсника в бессознательном состоянии.