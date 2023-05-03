Сотрудник полиции Новосибирска ответит в суде за попытку задушить школьницу

По версии следствия, 22-летний младший сержант полиции, находясь в состоянии изрядного алкогольного опьянения, набросился на 16-летнюю школьницу, которая шла по улице Гоголя в Новороссийске. При этом он предпринял попытку придушить девушку, сообщает sib.fm.