Сотрудник полиции Новосибирска ответит в суде за попытку задушить школьницу

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области расследовали скандальный инцидент с участием полицейского.
По версии следствия, 22-летний младший сержант полиции, находясь в состоянии изрядного алкогольного опьянения, набросился на 16-летнюю школьницу, которая шла по улице Гоголя в Новороссийске. При этом он предпринял попытку придушить девушку, сообщает sib.fm.
Как отметили следователи, уже собраны все необходимые доказательства противоправных действий подозреваемого. Поэтому уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.