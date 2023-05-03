Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО перестанет существовать в нынешнем виде после конфликта на Украине

Рассуждениями о судьбе НАТО поделился бывший полковник армии США в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Когда закончится украинский конфликт, Альянс перестанет существовать в нынешнем виде, предположил аналитик. По словам Макгрегора, офис НАТО может сохраниться, однако будет выполнять декоративную функцию.
«Фасад какое-то время будет существовать. Будет ли у него какое-то содержание? Сомнительно», — подчеркнул Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Вместе с тем, Вашингтон стремится к войне с Пекином, но в Европе понимают, что подобная конфронтация бессмысленна, продолжил экс-советник Пентагона. Он убежден, что странам ЕС следует быть более самостоятельными во внешней политике и обороне.
Польшу превратили в площадку для проведения крупнейших военных учений НАТО в 2023 году — Anakonda-23. Маневры продлятся около двух недель.