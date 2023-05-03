Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО перестанет существовать в нынешнем виде после конфликта на Украине

Вместе с тем, Вашингтон стремится к войне с Пекином, но в Европе понимают, что подобная конфронтация бессмысленна, продолжил экс-советник Пентагона. Он убежден, что странам ЕС следует быть более самостоятельными во внешней политике и обороне.