Экс-редактору Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу вынесли приговор о заговоре для захвата власти

Суд вынес приговор бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу. Правоохранители Республики Беларусь рассматривали дело о заговоре для захвата власти, сообщает РИА Новости. По данным издания, его приговорили к 8 годам колонии.
Помимо Протасевсича, представители власти приговорили к заключению еще двух фигурантов дела – Яна Рудика и основателя канала Степана Путило. Они получили 19 и 20 лет. К такой мере пресечения их приговорили заочно. Сообщается, что последнего обвиняют в актах терроризма, распространении ложных сведений о Белоруссии и других. Сам мужчина давно живет в Польше.
Ранее суд Калининградской области отменил приговор за нападение на актера Павла Прилучного. Обвиняемый в инциденте с артистом Владимир Семенов подавал апелляцию и смог выиграть дело.