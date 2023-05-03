Экс-редактору Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу вынесли приговор о заговоре для захвата власти

Помимо Протасевсича, представители власти приговорили к заключению еще двух фигурантов дела – Яна Рудика и основателя канала Степана Путило. Они получили 19 и 20 лет. К такой мере пресечения их приговорили заочно. Сообщается, что последнего обвиняют в актах терроризма, распространении ложных сведений о Белоруссии и других. Сам мужчина давно живет в Польше.