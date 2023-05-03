CNN: в США после слов Зеленского об утечке данных Пентагона указали на регулярные контакты с Киевом

США находятся в постоянном контакте с властями Украины, в том числе и в вопросе утечки информации. Об этом заявил американский чиновник в интервью CNN.
Таким образом представитель администрации США прокомментировал недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. В интервью Washington Post он указал, что узнал об утечке секретных документов Пентагона из СМИ, а не от Белого дома.
«Мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими коллегами по целому ряду вопросов, в том числе по поводу несанкционированного раскрытия информации», — заявил американский чиновник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения. Также в стране планируется продлить срок мобилизации, пишет RT.