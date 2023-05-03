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Жителям Херсона запретят выходить на улицы с 5 по 8 мая

Общество
Жителям Херсона запретят выходить на улицы с 5 по 8 мая

Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что круглосуточный комендантский час вводится в Херсон. Он будет действовать с 20:00 часов пятого мая и до 06:00 — восьмого мая.

Населению будет запрещено выходить на улицы, а город будет закрыть на выезд и въезд. Горожан призвали запастись продовольствием и медикаментами.

Настолько длительные ограничения, по словам Прокудина, необходимы для работы правоохранительных органов. Больше никаких подробностей он не сообщил.

Ранее в Запорожской области обновили комендантский час. С 14 апреля он действует с 22:30 часов до 05:00.
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