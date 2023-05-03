ФАН публикует кадры с места убийства семиклассницы около реки Каменка

Согласно полученным ФАН кадрам, у лежавшей на спине убитой девушки на голову был надет пакет. Неподалеку от ее тела разбросаны ее личные вещи, которые могли, предварительно, лежать в ее сумке: средства для макияжа, провод от зарядного устройства и студенческий билет. На документе отчетливо видна ее фотография.