В России зафиксировали рост числа поездок из Финляндии и стран Балтии

Сравнение проводилось с аналогичным периодом предыдущего года. При этом лидерами по пересечению границы страны стали жители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Граждане из стран Европейского союза, прибывшие на территорию РФ за последнее время, возросло на 11,8 процента.