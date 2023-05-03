В России зафиксировали рост числа поездок из Финляндии и стран Балтии

Количество поездок, которые иностранные туристы совершают в Россию, увеличилось на 17 процентов в первом квартале 2023 года. Об этом свидетельствуют статистические данные пограничной службы ФСБ.
Сравнение проводилось с аналогичным периодом предыдущего года. При этом лидерами по пересечению границы страны стали жители Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Граждане из стран Европейского союза, прибывшие на территорию РФ за последнее время, возросло на 11,8 процента.
«Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, с которыми есть сухопутная граница», — говорится в материале издания РБК со ссылкой на отчеты спецслужб.
Журналисты добавили, что на первом месте по данному показателю оказались Хельсинки и Таллин. В период с января по март текущего года в РФ побывали 23,6 тысячи финнов и 20,7 тысячи эстонцев.
В то же время количество польских путешественников увеличились на 69 процентов, а литовских и латвийских — на 42,5 и 31,7 процента соответственно.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года туристический поток внутри России повысился на 19 процентов. Однако в министерстве экономического развития страны указали на продолжающийся рост показателей.