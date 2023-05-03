Школьника из Ялты оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу в поддержку Украины

По сообщениям Telegram-канала «ЧП Крым», подросток получил наказание после того, как местная девушка провела соцопрос и записала его на видео. В беседе с двумя старшеклассниками она поинтересовалась, боятся ли они якобы готовящегося контрнаступления Украины. Один из респондентов подчеркнул, что он поддерживает Киев.