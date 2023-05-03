Школьника из Ялты оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу в поддержку Украины

Школьника из Ялты получил штраф в размере 40 тыс. рублей. Такие санкции применили к мальчику за фразу «Мы за Украину».
По сообщениям Telegram-канала «ЧП Крым», подросток получил наказание после того, как местная девушка провела соцопрос и записала его на видео. В беседе с двумя старшеклассниками она поинтересовалась, боятся ли они якобы готовящегося контрнаступления Украины. Один из респондентов подчеркнул, что он поддерживает Киев.
После этого полиция провела все необходимые мероприятия. На него составили административный протокол. Россиянина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Сам парень принес извинения.
Ранее в Белгороде было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», он планировал отправиться в зону СВО и пополнить ряды ВСУ.