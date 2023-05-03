Не нужно цепляться за возраст 30+: Алексей Герман-младший поздравил Данилу Козловского с днем рождения

Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, сценарист, заслуженный артист РФ Данила Козловский родился 3 мая 1985 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист Алексей Герман-младший.
Как рассказал собеседник, с этим артистом он знаком уже не первый год. Их профессиональное сотрудничество началось еще 20 лет назад.
«Я знаю Данилу с тех времен, когда его никто не знал. Свою первую крупную роль в кино он сыграл у меня в фильме Garpastum, много лет назад. По-моему, он даже получил за эту роль свою первую какую-то крупную награду», — сообщил кинорежиссер.
Алексей Герман-младший также отметил, что, как это часто бывает в мире кино, плотный график работы практически не оставляет времени на то, чтобы увидеться с давним товарищем.
«Я отношусь к нему с искренней симпатией: вместе прожита большая творческая жизнь. В последние годы я его вижу очень редко. Работали мы вместе в последний раз на картине “Довлатов”. Сейчас вижу его раз или, в лучшем случае, два раза в год, а то и вообще не вижу», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, сценарист пожелал актеру оставаться таким же, как почти 20 лет назад: очень чистым в своей искренности, зацикленным на профессии, безумным, странным, очень старательным. Мне кажется, эти качества не нужно терять.
В завершение Алексей Герман-младший добавил искреннее напутствие Даниле Козловскому.
«У него сейчас очень опасный возраст. Многие артисты не переходят в возраст 40+. Нужно понимать, что для артиста это другой способ существования. Не нужно цепляться за возраст 30+. Желаю спокойно перейти в новое актерское качество и поменять себя, в правильном смысле, подготовиться к новой творческой жизни», — заключил кинорежиссер.
Ранее артист Валерий Баринов через ФАН поздравил с днем рождения актера Михаила Жигалова. Как отметил собеседник, этот человек обладает особой мужской харизмой.