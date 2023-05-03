Власти Нижнего Тагила проверили отремонтированные за четыре года автодороги

В дефектные ведомости заносятся как серьезные недостатки в виде возникновения на проезжей части продольных или поперечных трещин и выбоин, так и мелкие недочеты в виде частичной утраты геометрии бортового камня или требующие покраски пешеходные ограждения. Отмечается, что подрядчики уже начали ремонтировать дорогу на улице Горошникова, где появилась колея.