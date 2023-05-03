Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Нижнего Тагила проверили отремонтированные за четыре года автодороги

Общество
Власти Нижнего Тагила проверили отремонтированные за четыре года автодороги

Тагильские чиновники проверили трассы, ремонт которых производился в 2019-2022 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 4 по 28 апреля проверяющие осмотрели 76 участков. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Как пишет сетевое издание V-Tagile.ru, по 22 объектам замечаний нет, еще на 42 участках дорог найдены и учтены в актах проверки небольшие дефекты, которые, согласно гарантийным обязательствам, устранят подрядные организации. По 12 объектам проводится оформление актов кураторами, после чего документацию согласуют и подпишут подрядчики, поделился замдиректора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.

В дефектные ведомости заносятся как серьезные недостатки в виде возникновения на проезжей части продольных или поперечных трещин и выбоин, так и мелкие недочеты в виде частичной утраты геометрии бортового камня или требующие покраски пешеходные ограждения. Отмечается, что подрядчики уже начали ремонтировать дорогу на улице Горошникова, где появилась колея.
нижний тагил проверка отремонтированных дорог устранение дефектов
Военкоры ФАН