Власти Нижнего Тагила проверили отремонтированные за четыре года автодороги

Тагильские чиновники проверили трассы, ремонт которых производился в 2019-2022 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 4 по 28 апреля проверяющие осмотрели 76 участков. Об этом заявили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Как пишет сетевое издание V-Tagile.ru, по 22 объектам замечаний нет, еще на 42 участках дорог найдены и учтены в актах проверки небольшие дефекты, которые, согласно гарантийным обязательствам, устранят подрядные организации. По 12 объектам проводится оформление актов кураторами, после чего документацию согласуют и подпишут подрядчики, поделился замдиректора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.
В дефектные ведомости заносятся как серьезные недостатки в виде возникновения на проезжей части продольных или поперечных трещин и выбоин, так и мелкие недочеты в виде частичной утраты геометрии бортового камня или требующие покраски пешеходные ограждения. Отмечается, что подрядчики уже начали ремонтировать дорогу на улице Горошникова, где появилась колея.