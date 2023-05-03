Десятки новых соцобъектов появились в Москве с начала года

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил масштабы строительства социальных объектов в городе.
По данным Бочкарева, с начала 2023 года в Москве уже успели построить и ввести в эксплуатацию 37 различных социальных объектов общей площадью более 420 тысяч квадратных метров. Они расположены в разных районах города поблизости от жилых кварталов. В результате качество жизни у жителей неуклонно повышается, сообщает «Типичная Москва».
Как отметил Бочкарев, на сегодняшний день строители уже сдали 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости разного назначения, включая 2,1 миллиона квадратных метров нового жилья. Это составляет 50% от годового плана.