Десятки новых соцобъектов появились в Москве с начала года

По данным Бочкарева, с начала 2023 года в Москве уже успели построить и ввести в эксплуатацию 37 различных социальных объектов общей площадью более 420 тысяч квадратных метров. Они расположены в разных районах города поблизости от жилых кварталов. В результате качество жизни у жителей неуклонно повышается, сообщает «Типичная Москва».