Адвокат Учаева рассказала, что грозит задержанным за избиение баскетболиста Алексея Шведа

В случае квалификации вреда здоровья, как средней тяжести, дело, пор ее мнению, будет рассматриваться по части 2 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц. В этом случае нападавшим грозит до 5 лет лишения свободы. Если же причинен тяжкий вред здоровью, то по ч. 3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Данная статья предусматривает уже до 12 лет лишения свободы. При этом в случае с полученной спортсменом закрытой черепно-мозговой травмой, нападавших будут привлекать за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц, считает адвокат.