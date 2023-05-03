Адвокат Учаева рассказала, что грозит задержанным за избиение баскетболиста Алексея Шведа

Полицейские задержали подозреваемых в избиении призера Олимпийский игр, чемпиона Евролиги Алексея Шведа. Поздно вечером 1 мая неизвестные в результате конфликта избили баскетболиста ЦСКА возле одного из московских ресторанов на улице Большая Никитская. В результате инцидента спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму.
В разговоре с корреспондентом ФАН адвокат, старший преподаватель юридического факультета Государственного университета просвещения Ольга Учаева объяснила, какое наказание грозит нападавшим.
По ее словам, квалификация деяния правонарушителей будет зависеть от того, какой вред здоровью нанесен потерпевшему: легкий вред здоровью, средней тяжести, либо тяжкий вред. Степень тяжести вреда здоровью определяется в рамках судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).
«Если причинен легкий вред здоровью потерпевшего, то их действия будут квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК РФ. То есть нападавшим грозит арест на срок до четырех месяцев. Плюс, если они совершили это из хулиганских побуждений, то пойдут по ч. 2 ст. 115 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет», — объяснила она.
В случае квалификации вреда здоровья, как средней тяжести, дело, пор ее мнению, будет рассматриваться по части 2 статьи 112 УК РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц. В этом случае нападавшим грозит до 5 лет лишения свободы. Если же причинен тяжкий вред здоровью, то по ч. 3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Данная статья предусматривает уже до 12 лет лишения свободы. При этом в случае с полученной спортсменом закрытой черепно-мозговой травмой, нападавших будут привлекать за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц, считает адвокат.
«По опыту могу сказать, что закрытая черепно-мозговая травма квалифицируется экспертами чаще всего как средняя тяжесть вреда здоровью», — пояснила эксперт.
Учаева также отметила, что свидетели, которые не попытались разнять драку, привлечены к ответственности не будут. Такой практики и соответствующих ей статей в уголовном кодексе нет.
«За не предотвращение драки нет, не могут никого привлечь. Относительно не оказания помощи в ст. 124 УК РФ (не оказание помощи больному) фигурирует специальный субъект преступления — медицинский работник. Ответственность наступит только в том маловероятном случае, если нападавшие являлись врачами, фельдшерами и т. д. Скорее всего, ответственность может наступить по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в том случае, если нападавшие имели возможность оказать спортсмену какую-либо помощь», — резюмировала собеседница ФАН.
По ее мнению, списать нападение на состояние аффекта у правонарушителей вряд ли получится. Поскольку аффект — это состояние сильного душевного волнения, и вряд ли можно впасть в него от обычной перебранки и «нескольких матерных слов», считает она. Кроме того, наличие такого состояния в момент преступления должна подтвердить судебная психологическая экспертиза.
Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили вечером 1 мая. «Армеец» отдыхал с женой и друзьями в ресторане на Большой Никитской. На выходе из заведения произошел конфликт с посторонней компанией, переросшей в драку. В результате спортсмен оказался на больничной койке с закрытой черепно-мозговой травмой.