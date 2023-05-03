Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Белграде

Жертвами стрельбы в центре сербской столицы стали восемь человек. Об этом сообщает местная газета «Вечерне новости».
Ранее сообщалось, что один из учеников школы, расположенной в центре Белграда, устроил стрельбу. Сообщалось, что на месте погиб охранник.
Инцидент произошел около 08:00 (09:00 по Москве). По информации газеты, в результате произошедшего есть пострадавшие.
Ранее полицейский раскрыл подробности стрельбы в школе Санкт-Петербурга. Девятиклассник на перемене из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».