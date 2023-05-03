Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Белграде

Ранее полицейский раскрыл подробности стрельбы в школе Санкт-Петербурга. Девятиклассник на перемене из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».