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Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Белграде

Происшествия
Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Белграде

Жертвами стрельбы в центре сербской столицы стали восемь человек. Об этом сообщает местная газета «Вечерне новости».

Ранее сообщалось, что один из учеников школы, расположенной в центре Белграда, устроил стрельбу. Сообщалось, что на месте погиб охранник.

Инцидент произошел около 08:00 (09:00 по Москве). По информации газеты, в результате произошедшего есть пострадавшие.

Ранее полицейский раскрыл подробности стрельбы в школе Санкт-Петербурга. Девятиклассник на перемене из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников. Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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