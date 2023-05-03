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Появились кадры допроса подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа

Общество

МВД опубликовало кадры допроса троих мужчин, которые подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале МВД МЕДИА.

Известно, что мужчины находились в машине около торгового центра на Пятницком шоссе. В настоящее время задержанных доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что в результате драки у ресторана в Москве спортсмен попал в больницу с открытой проникающей черепно-мозговой травмой. По некоторым данным, причиной конфликта стало замечание Шведа выпившим молодым людям.
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