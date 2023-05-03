MWM: Россия поставила под угрозу планы ВСУ по контрнаступлению, уничтожив сотни тонн боеприпасов

Контрнаступление ВСУ оказалось под угрозой срыва из-за уничтожения российскими войсками склада с сотнями тонн украинских ракет для ПВО. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
Вооруженные силы России наносят удары по украинским складам боеприпасов и предприятиям по производству оружия. Как отмечает издание, это ставит Киев в худшее положение в вопросе поддержки военных действий.
«Украина находится в гораздо худшем положении для поддержания военных действий», — пишет издание.
Также MWM сообщает, что страны Запада сейчас не имеют полного представления о ситуации. В частности они не в состоянии понять, насколько власти Украины далеки от победы в конфликте.
Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР 75 раз. Кроме того, украинские подразделения выпустили более 400 различных снарядов, пишет RT.