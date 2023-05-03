РЖД обнародовали кадры ликвидации последствий взрывов на железной дороге в Брянской области

Сотрудники РЖД приступили к восстановлению участка железной дороги в Брянской области, на котором во вторник произошли взрывы. Кадры с места событий появились в официальном Telegram-канале компании.
В заявлении указано, что специалисты демонтируют поврежденные рельсы и готовятся к укладке нового железнодорожного полотка. При этом на видео запечатлена работа сварщиков, а также операторов специальной техники.
Днем ранее неизвестные заминировали рельсы на перегоне между станциями Снежетьская и Белые Берега. Позже на указанном участке путей произошли сразу три взрыва, что привело к опрокидыванию двадцати вагонов грузового состава.