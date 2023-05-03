Волонтеры помогли жителям Херсонщины почтить память погибших в Доме профсоюзов

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне российские волонтеры организовали и провели массовую акцию «Свеча памяти».
По словам добровольцев, массовую уличную акцию не удалось провести из-за комендантского часа, который действует на всем левобережье Днепра. Однако сотни жителей Херсонщины по призыву участников миссии сделали это у себя дома. В указанный час, после наступления темноты люди зажгли свечи в память о погибших соотечественниках в Одессе. Акцию поддержали сотни людей в Геническом, Голопристаньском, Каховском, Скадовском и других районах Херсонщины.
«2 мая — трагическая дата для всех нас. Особенно это чувствуется здесь, на территории Херсонской области, потому что среди наших друзей, среди жителей региона очень много одесситов. 2 мая 2014-го в Одессе года был совершено чудовищное преступление, по сути, теракт, когда людей сожгли заживо и никто из убийц пока не понес за это наказания. По всей России прошли памятные мероприятия, посвященные этой дате, и наш регион также не остался в стороне. В этот день тысячи людей здесь искренне скорбели по павшим в Доме профсоюзов. Уверен, что украинские нацисты, которые это сделали, обязательно понесут наказание. И мы еще обязательно увидим их на скамье подсудимых», — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
К акции на Херсонщине присоединились десятки местных молодежных активистов. Один из них, Александр Фесенко, не только зажег свою свечу памяти, но и прочитал стихотворение Бориса Аксюзова «Памяти сожженных в Одессе». Видеоролик с этим моментом он выложил в местных соцсетях.
«Я выбрал это стихотворение, потому что оно наиболее полно отражает то, что происходило тогда. А также то, что происходит сейчас на Украине, под руководством нацистского режима», — сообщил активист Александр Фесенко.
В этом году трагедии в одесском Доме профсоюзов, где погибли десятки человек, исполнилось 9 лет. Одесская область находится по соседству с Херсонской, а от Херсона до Одессы — всего чуть более 100 километров пути.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.