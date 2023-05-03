«Зеленскому выбора не предоставят»: политолог Николай Лагин о предложении Киеву пойти на переговоры с Россией

Американцы могут сколько угодно заявлять о необходимости переговоров между Украиной и Россией, однако задачи СВО в любом случае будут выполнены. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политолог Николай Лагин.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive написал, что президенту Владимиру Зеленскому необходимо выбрать между продолжением боевых действий и мирными переговорами с Москвой. В противном случае Киев потеряет еще больше территорий.
Однако офицер также выразил уверенность, что руководитель страны пока не готов на сделки, как, впрочем, не готов лишиться земли, которая уже перешла под контроль РФ. В то же время у ВСУ банально нет возможности вытеснить армию России.
По его мнению, контрнаступление, которое сейчас готовит Украина, не принесет крупных успехов из-за отсутствия достаточной военной мощи.
«Высокопоставленные военные и гражданские чиновники в Вашингтоне не раз заявляли о необходимости переговоров между Киевом и Москвой, но все строилось на уступках Кремля. Однажды, еще в начале СВО, Россия в качестве жеста доброй воли даже вывели войска из-под Киева и все мы помним, как нам тяжело это далось. Поэтому сейчас Зеленскому никто выбора не предоставит», — прокомментировал предложение Дэвиса Лагин.
Эксперт добавил, что Российская Федерация четко обозначила, что все задачи специальной военной операции будут выполнены в полном объеме, причем они могут быть достигнуты исключительно военным путем.
«Это четкий план, которому мы придерживаемся, а потому желания коллективного Запада, транслируемые через иностранные СМИ нас, не особо заботят. У нас есть долг перед всеми русскими, которые страдают от действий украинской администрации. Мы защитим людей, иного нам не дано», — заключил собеседник ФАН.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ должны были перейти в контрнаступление еще 30 апреля. Однако, как отметил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко, неблагоприятные погодные условия мешают началу операции и переброске тяжелых танков.