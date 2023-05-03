Грызуны рвутся в бой: сотрудники зоопарка Сан-Диего показали гигантскую сумчатую крысу-сапера

В зоопарке Сан-Диего живет необычная крыса по кличке Руна. Гигантского грызуна обучили обнаруживать взрывчатые вещества в «боевых» условиях.
В свободное время Руна активно общается с посетителями зоопарка и показывает им, что ее сородичи тоже нуждаются в ласке и внимании.
«Часто люди думают: «О, крысы, они же такие жуткие и отвратительные». Но потом они встречают Руну. Она просто гигантская, но при этом абсолютно очаровательная. Люди видят, какая она умная, и меняют свое мнение», — объяснила Кари Инсерра, ведущий специалист по уходу за дикой природой в учреждении.
Руна носит гордое звание «посла грызунов» в Соединенных Штатах. Ее и других животных-помощников обучили целому ряду профессий в Танзании, после чего зверюшки отправились на место службы.
«Альянс дикой природы зоопарка Сан-Диего сотрудничает с бельгийской некоммерческой организацией AРОРО, которая работает в Африке и Танзании. Они обучают гигантских сумчатых крыс обнаруживать наземные мины, туберкулез, контрабандных животных и так далее», — поделилась Кари Инсерра.
В войсках грызуны, конечно, не заменят поисковых собак, натренированных на обнаружение взрывчатки. Но при поиске самодельных взрывных устройств они могут оказать саперам серьезную поддержку.