СКФУ на Первой Кавказской инвестиционной выставке подписал ряд соглашений о сотрудничестве

В Минеральных Водах проходит Первая Кавказская инвестиционная выставка (КИВ). В многофункциональном выставочном центре «МинводыЭкспо» на протяжении двух дней проходят сессии, круглые столы, подписание деловых соглашений. В частности, на мероприятии обсуждают развитие экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа, включая энергетику, молодежную политику, транспорт, ЖКХ.
Мероприятие посетил председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Ключевым мероприятием выставки станет пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» и заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего федеральный округ.
Организаторы выставки – Фонд Росконгресс и Министерство экономического развития РФ, Северо-Кавказский федеральный университет выступает партнером мероприятия.
Ключевые инвесторы Северного Кавказа обсудили новые экономические векторы и стратегии развития. Несколько сессий деловой программы форума были посвящены импортозамещающим технологиям. Так, выступая на одной из секций, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов сделал акцент на подготовке кадров и созданию новых технологий в агропромышленном секторе – как ключевом сегменте экономики и формирования бюджета СКФО.
«В подготовке кадров важен инновационный подход: подготовка специалиста с цифровыми компетенциями. Уже сейчас будущие специалисты в области генетики, биоинформатики и пищевой инженерии приобретают компетенции в области технологического предпринимательства, цифровой трансформации и управления сложными проектами. Отмечу, что студенты СКФУ только в 2022 году запустили 10 стартапов с компаниями партнерами, являются победителями конкурса инновационных проектов "Умник". Знания, умноженные на технологию, позволят создать крупнейший региональный кластер садоводства с интеллектуальными системами управления», – отметил Дмитрий Беспалов.
Подготовка будущих кадров для различных отраслей экономики макрорегиона начинается в СКФУ со школьной скамьи, так в Специализированном научном образовательном центре (СУНЦ) 100 школьников старших классов углубленно изучают предметы выбранного профиля, в том числе создан агрокласс и ведется работа в рамках проекта «Базовые школы РАН». Все это способствует выявлению подготовленных и наиболее мотивированных школьников для обучения по основным образовательным программам высшего образования и дальнейшего успешного трудоустройства на предприятиях региона.
По инициативе и при участии СКФУ проходят сессии «Молодежное предпринимательство: технологические стартапы», «Молодежная политика России: стратегические приоритеты», «Истории успеха: реализация карьеры и личностный бренд», «Открываем Кавказ: студенческие экспедиции как долгосрочная инвестиция».
В деловой программе Инвестиционной выставки принимают участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ. Северо-Кавказский федеральный университет подписал ряд соглашений о сотрудничестве.
Так, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов согласовали программу совместных проектов для студентов макрорегиона. Ключевым компонентом сотрудничества станут мероприятия по интеграции молодежи в процессы развития экономики Северного Кавказа.
Помимо этого, для повышения качества подготовки студентов университета проекта «Цифровая кафедра» (в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации») СКФУ подписал соглашение с ПАО «Сбербанк России».
Федеральный университет является крупнейшим научно-исследовательским центром региона в области генетики сельскохозяйственных животных, реализуется программа «Приоритет 2030». Для реализации научно-исследовательских проектов в области генетики ректор Дмитрий Беспалов совместно с генеральным директором предприятия ООО «Ставропольский фермер» Леонидом Ханукаевым подписали соглашение о сотрудничестве.