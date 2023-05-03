СКФУ на Первой Кавказской инвестиционной выставке подписал ряд соглашений о сотрудничестве

Подготовка будущих кадров для различных отраслей экономики макрорегиона начинается в СКФУ со школьной скамьи, так в Специализированном научном образовательном центре (СУНЦ) 100 школьников старших классов углубленно изучают предметы выбранного профиля, в том числе создан агрокласс и ведется работа в рамках проекта «Базовые школы РАН». Все это способствует выявлению подготовленных и наиболее мотивированных школьников для обучения по основным образовательным программам высшего образования и дальнейшего успешного трудоустройства на предприятиях региона.