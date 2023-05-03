В Иркутской области подросток напал с ножом на друга после ссоры

Школьник из Иркутской области напал на своего друга с ножом в учебном заведении. Пострадавшему мальчику медики оказали помощь.
Деталями инцидента поделились авторы Telegram-канала SHOT. Сообщается, что 15-летний парень поспорил со своим знакомым. После перепалки он воткнул нож в грудь семикласснику.
После инцидента пострадавший был доставлен в больницу. Подросток попытался скрыться с места преступления, но правоохранителям удалось его задержать. Против него возбуждено уголовное дело.
Авторы отмечают, что у парня нет матери. После смерти родительницы его воспитывала бабушка. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Преступника застали за употреблением спиртных напитков.
Ранее мальчик из Приморья пробрался на лесопилку. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», вместе с другом он хотел поиграть на локации. Подобные игры закончились смертью одного из них.