Около 20 руферов привлечены к административной ответственности после рейда в Петербурге

Полиция занялась проверкой руферов-экскурсоводов в Петербурге. Правоохранители осуществляли контрольную закупку услуг и даже поднимались на крышу дума. О результатах рейдов. Об этом ФАН сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.
Оказалось, что «любители» экстремальных развлечений орудовали на Невском и Лиговском проспектах, а также на улицах Рубинштейна и Пушкинской. Проверки помогли привлечь к уголовной ответственности около 20 руферов.
Прогулки по крышам опасны для жизни и здоровья, предупредили полицейские. Ни одна из них не была оборудована согласно нормам безопасности. Организаторам нелегального бизнеса грозит уголовная ответственность.
«Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия», — добавил источник Федерального агентства новостей.
Два подростка в Северной столице ранее забрались на вершину собора Святого Михаила. Церковь, расположенная на Васильевском острове, занесена в список культурного наследия народов России.