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Около 20 руферов привлечены к административной ответственности после рейда в Петербурге

Происшествия

Полиция занялась проверкой руферов-экскурсоводов в Петербурге. Правоохранители осуществляли контрольную закупку услуг и даже поднимались на крышу дума. О результатах рейдов. Об этом ФАН сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.

Оказалось, что «любители» экстремальных развлечений орудовали на Невском и Лиговском проспектах, а также на улицах Рубинштейна и Пушкинской. Проверки помогли привлечь к уголовной ответственности около 20 руферов.

Прогулки по крышам опасны для жизни и здоровья, предупредили полицейские. Ни одна из них не была оборудована согласно нормам безопасности. Организаторам нелегального бизнеса грозит уголовная ответственность.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия», — добавил источник Федерального агентства новостей.

Два подростка в Северной столице ранее забрались на вершину собора Святого Михаила. Церковь, расположенная на Васильевском острове, занесена в список культурного наследия народов России.
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