В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве семиклассницы около реки Каменка

По данным источника, знакомый пригласил девочку, чтобы снять контент, однако изначально планировал ее убить, предварительно подготовив яму. Сотрудниками полиции установлено, что задержанный 30 апреля около 23:00 на территории лесопарковой зоны у Парашютной улицы в ходе внезапно возникшей ссоры нанес девочке смертельные удары, после чего спрятал ее тело.