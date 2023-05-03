В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве семиклассницы около реки Каменка

Сотрудники уголовного розыска Главка задержали подростка, который подозревается в убийстве несовершеннолетней.
Известно, что учащаяся средней школы, 2009 года рождения ушла 30 апреля 2023 года в 12 часов из дома на проспекте Ударников и не вернулась. Сотрудникам уголовного розыска Главка удалось установить личность знакомого, который причастен к исчезновению девочки.
По данным источника, знакомый пригласил девочку, чтобы снять контент, однако изначально планировал ее убить, предварительно подготовив яму. Сотрудниками полиции установлено, что задержанный 30 апреля около 23:00 на территории лесопарковой зоны у Парашютной улицы в ходе внезапно возникшей ссоры нанес девочке смертельные удары, после чего спрятал ее тело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело было обнаружено и направленно в морг для установления причин смерти. Известно, что ей нанесли многочисленные удары молотком по голове. Полиция продолжает мероприятия по установлению деталей произошедшего.
Ранее в Полицию Приморского района Петербурга явилась 15 летняя девочка с повинной. По ее словам она снимала на видео, как ее 16 летний приятель нанес несколько ударов молотком по голове в лесополосе у реки каменка.