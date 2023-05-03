Американский подполковник Дэвис заявил о нелегком выборе для Зеленского из-за невозможности сдержать ВС РФ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется сделать крайне сложный выбор из-за неспособности сдержать Вооруженные силы России. На это в статье для издания 19FortyFive указал американский подполковник Дэниел Дэвис.
По словам военнослужащего, контрнаступление в зоне конфликта не позволит Киеву добиться значительных результатов. Поэтому у главы государства останется только два варианта — согласиться на переговоры с Москвой или продолжить боевые действия.
«Реальность такова, что у него (Зеленского) нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — подчеркнул Дэвис.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ должны были перейти в контрнаступление еще 30 апреля. Однако, как отметил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко, неблагоприятные погодные условия мешают началу операции и переброске тяжелых танков.