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Американский подполковник Дэвис заявил о нелегком выборе для Зеленского из-за невозможности сдержать ВС РФ

Политика
Американский подполковник Дэвис заявил о нелегком выборе для Зеленского из-за невозможности сдержать ВС РФ

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется сделать крайне сложный выбор из-за неспособности сдержать Вооруженные силы России. На это в статье для издания 19FortyFive указал американский подполковник Дэниел Дэвис.

По словам военнослужащего, контрнаступление в зоне конфликта не позволит Киеву добиться значительных результатов. Поэтому у главы государства останется только два варианта — согласиться на переговоры с Москвой или продолжить боевые действия.

«Реальность такова, что у него (Зеленского) нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — подчеркнул Дэвис.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ должны были перейти в контрнаступление еще 30 апреля. Однако, как отметил посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко, неблагоприятные погодные условия мешают началу операции и переброске тяжелых танков.
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