Полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

Ночью, 2 мая, неизвестные избили спортсмена у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в медучреждение с открытой проникающей черепно-мозговой травмой. По данному факту возбужденно уголовное дело. По некоторым данным, причиной драки стало замечание, которое Алексей сделал выпившим молодым людям.