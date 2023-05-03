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Полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

Общество
Полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью, 2 мая, неизвестные избили спортсмена у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в медучреждение с открытой проникающей черепно-мозговой травмой. По данному факту возбужденно уголовное дело. По некоторым данным, причиной драки стало замечание, которое Алексей сделал выпившим молодым людям.

Ранее суд отменил приговор бизнесмену Владимиру Семенову за нападение на актера Павла Прилучного, которое произошло несколько лет тому назад.
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