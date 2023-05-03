«Украине Apache не помогут»: эксперт Андрей Красноперов об отказе Лондона передать Киеву ударные вертолеты

Даже в случае появления на Украине ударных вертолетов западного образца, ВСУ это не спасет. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что не намерено передавать Киеву ударные вертолеты Apache, однако отметило, что ищет поставщиков ракет дальностью от 100 км до 300 км, а также бронетехнику для нужд ВСУ.
«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache», — написала заместитель главы ведомства, баронесса Аннабель Голди в ответ на соответствующий запрос членов парламента страны.
Великобритания, как и ряд других стран коллективного Запада оказывает финансовую и военную помощь администрации Киева. Страна поставляет ВСУ гаубицы, реактивные системы залпового огня (РСЗО), разведывательные беспилотники, бронетехнику, а также боеприпасы.
В начале года Вашингтон Берлин и Лондон договорились передать Киеву танки западного образца. Киев просил боевую авиацию, но каких-либо договоренностей на этот счет достигнуто не было.
«Любая воздушная техника, это касается и самолетов, и вертолетов, если есть летчики, способные ими управлять, применять установленное высокотехнологичное вооружение, может повлиять на ход ведения боевых действий. Но в данной ситуации я не вижу проблем для ВС РФ, даже если повитрянным силам передадут Apache, Киеву придется готовить летчиков на этих машинах. А это не один день, минимум пару месяцев переучивать просто. А если готовить с ноля, то это не один год», — прокомментировал сообщение Красноперов.
К тому же Великобритания не намерена передавать украинской стороне вертолеты Apache просто потому, что Лондону нельзя ослаблять собственные ВВС.
«Вертолет хороший, с хорошим вооружением, но с тем уровнем насыщенности российскими ПВО, машины быстро потушат», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Великобритания готова передать Украине вооружения из своих запасов на черный день.