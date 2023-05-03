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Власти Томска объяснили отмену салюта на 9 Мая

Власти Томска объяснили отмену салюта на 9 Мая

Заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко рассказал о решении относительно организации традиционного праздничного салюта на 9 мая.

Как пояснил Чубенко, с учетом настоятельных рекомендаций со стороны экспертов в сфере безопасности, чтобы исключить сопутствующие риски, было решено воздержаться в этом году от проведения праздничного фейерверка, сообщает tomsk.kp.ru.

По словам Чубенко, томские власти сохраняют крепкую надежду на то, что по мере продолжения позитивных тенденций в достижении стабильного уровня безопасности практика проведения массовых уличных мероприятий в полноценном формате снова возобновится.
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