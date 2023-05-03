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Корреспондент ФАН сообщил о подробностях жизни убитой во время стрима девушки из Петербурга

Происшествия
Корреспондент ФАН сообщил о подробностях жизни убитой во время стрима девушки из Петербурга

Корреспондентам ФАН удалось узнать подробности о жертве петербуржского блогера. Несовершеннолетний парень убил девушку на стриме.

По данным источника ФАН, 13-летняя погибшая была восходящей звездой. Она хорошо пела. Исполнительница принимала участие в многочисленных конкурсах с семи лет. Нередко она побеждала.

Помимо этого, девушка была лауреатом самых престижных премий. Она подавала большие надежды в этом направлении.

Ранее блогер признался в произошедшем. Он подчеркнул, что убийством хотел доказать самому себе способность творить ужасные дела. После инцидента телефон жертвы разбили, а сам ведущий трансляции хотел покончить с собой. Однако правоохранители обеспокоились этим прежде, чем блогер смог совершить суицид.
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