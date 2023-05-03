Корреспондент ФАН сообщил о подробностях жизни убитой во время стрима девушки из Петербурга

Ранее блогер признался в произошедшем. Он подчеркнул, что убийством хотел доказать самому себе способность творить ужасные дела. После инцидента телефон жертвы разбили, а сам ведущий трансляции хотел покончить с собой. Однако правоохранители обеспокоились этим прежде, чем блогер смог совершить суицид.