Корреспондент ФАН сообщил о подробностях жизни убитой во время стрима девушки из Петербурга

Корреспондентам ФАН удалось узнать подробности о жертве петербуржского блогера. Несовершеннолетний парень убил девушку на стриме.
По данным источника ФАН, 13-летняя погибшая была восходящей звездой. Она хорошо пела. Исполнительница принимала участие в многочисленных конкурсах с семи лет. Нередко она побеждала.
Помимо этого, девушка была лауреатом самых престижных премий. Она подавала большие надежды в этом направлении.
Ранее блогер признался в произошедшем. Он подчеркнул, что убийством хотел доказать самому себе способность творить ужасные дела. После инцидента телефон жертвы разбили, а сам ведущий трансляции хотел покончить с собой. Однако правоохранители обеспокоились этим прежде, чем блогер смог совершить суицид.