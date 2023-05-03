Психолог Валерий Гут рассказал об энергетических вампирах

Энергетическими вампирами называют людей, после общения с которыми мы чувствуем слабость и опустошение. О том, как защититься от их стремления улучшить свое самочувствие за счет наших ресурсов, рассказал кандидат психологических наук Валерий Гут.
По словам Гута, обычно такие люди понимают, что если сразу показывать свой настоящий характер, то их будут избегать, поэтому они до определенного момента стараются казаться милыми, заботливыми и отзывчивыми.
Для защиты от подобных манипуляторов следует заниматься самопознанием и саморазвитием, советует психолог. Эмоциональный вампир ищет жертву среди тех, кто поддается чужому влиянию, зависит от чужого мнения и склонен жертвовать своими интересами.
Следует понять свои собственные ценности и принципы, чтобы сформировать из них внутренние опоры. Поскольку человеком, имеющим прочный внутренний фундамент, трудно манипулировать, поделился спикер.