Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире телеканала NTV о закрытии воздушного пространства страны для рейсов, которые летят из Армении в третьи страны.
Чавушоглу рассказал, что через воздушное пространство Турции самолеты будут пускать при необходимости. Он отметил, что если провокации со стороны Армении не прекратятся, то страна будет вынуждена применить другие меры.
«Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации (со стороны Армении — Прим. ред). Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры» — сказал глава ведомства.
Ранее Турция без объяснения причин уже закрывала свое воздушное пространство для армянской авиакомпании Flyone Armenia, выполняющей рейсы в Европу.