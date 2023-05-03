Политолог Алексей Кочетков: Россия должна быть более изобретательна, чтобы нанести максимальный ущерб Западу

По данным американских СМИ, руководство Евросоюза изучает возможность введения ограничений на транзит товаров через российскую территорию. Как сообщил корреспонденту ФАН российский политолог Алексей Кочетков, нашей стране также нужно ужесточать ограничительную политику в отношении ЕС и Запада в целом.
По данным агентства Bloomberg, такая мера, как ограничение грузового транзита по территории РФ, может быть введена в рамках очередного, 11-го пакета антироссийских санкций. По замыслу инициаторов, такие ходы должны помочь в борьбе с обходом санкций. При этом европейские страны также намерены ввести меры в отношении торговых судов, которые, выходя в море с российскими грузами, отключают транспондеры.
Ранее стало известно, что западные страны практически исчерпали все возможности по введению ограничений против РФ. При этом на Западе признали, что санкции не оказали серьезного влияния на российскую экономику, но при этом крайне негативно отразились на самих западных государствах. По данным Bloomberg, страны Запада хотят сфокусироваться на борьбе с ограничениями на поставки в РФ технологий и товаров, используемых в военных целях. Страны будут принимать меры по закрытию «лазеек» в действующих санкциях индивидуально, но планируют координировать их между собой.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, Россия также должна действовать против Запада намного более жестко.
«Я думаю, если европейцы и американцы всерьез проанализируют действие уже введенных против России санкций, и начнут вводить новые, усовершенствованные, то они вполне могут создать для нас серьезные экономические сложности. Понятно, что на фоне военной спецоперации они постараются нанести нам максимальный ущерб, — отметил Кочетков. — В ответ Россия должна вводить против них как симметричные, так и асимметричные меры — закрывать для европейцев все, что только можно, наносить им максимальный экономический урон, вводить новые жесткие контрсанкции и т. д».
Кроме того, продолжил Кочетков, Россия должна начать заводить уголовные дела против иностранных политиков, инициирующих санкции против нашей страны.
«В отдельных случаях, для этого мы должны частично пересматривать и свое собственное законодательство, если оно такие дела возбуждать не позволяет. Конечно, заведя уголовное дело против Жозепа Борреля, Урсулы фон дер Ляйен или Анджея Дуды, мы наверняка не сможем посадить их на скамью подсудимых. Но это в любом случае обеспечит психологическое давление на таких политиков. Особенно, если мы заявим о том, что при первой удобной возможности мы применим все возможные средства, чтобы такой политик понес ответственность за свои действия», — отметил Кочетков.
Что касается возможных санкций Запада против наших судов, занимающихся «серыми» перевозками нефти и других ресурсов в обход санкций, то у России есть серьезные возможности для контроля важных для нас морских путей, указал он.
«Возможно, в этом случае нужно вспомнить практику прошлых лет, когда Россия выделяла свои военно-морские корабли для сопровождения торговых судов и караванов. Таким образом мы можем защитить их от попыток перехвата или ареста со стороны стран Запада, — сообщил Кочетков. — В целом, мы должны переходить во внешней торговле на военную психологию. Мы должны четко понимать, что скорого улучшения отношений с Западом не предвидится. А если мы будем «стоять на одной ноге», занимать двойственные позиции по важнейшим вопросам, то тем самым мы нанесем ущерб только себе, и принесем пользу нашим врагам».
По мнению аналитика, Россия должна стать более изобретательной в том, чтобы наносить максимальный ущерб Западу.
«Они должны понимать, что любые их враждебные действия обязательно повлекут за собой противодействие, что мы уже ни перед чем не остановимся. И, если они начнут арестовывать наши грузовые суда, то такая же судьба неизбежно постигнет и их корабли. Для защиты нашей внешней торговли мы должны не только максимально задействовать свой военно-морской флот, но и создавать перевалочные базы, а также базы техподдержки в дружественных или нейтральных странах, в той же Африке или на Ближнем Востоке», — заключил Алексей Кочетков.
Напомним, о новых санкционных планах против РФ будет объявлено на встрече лидеров стран G7, которая пройдет в Японии 19-21 мая. В рамках «Большой семерки» планируется конкретно обсудить, какие именно санкции против РФ сработали, и какие еще меры можно ввести в отношении Москвы. Страны Запада обсуждают также полный запрет экспорта в Россию, предложенный Америкой. Но эти меры станут особенно проблематичными для ЕС, поскольку для одобрения санкций потребуется согласие всех членов союза. По данным агентства Bloomberg, этот механизм предполагает ряд исключений, в том числе для лекарств и сельскохозяйственной продукции.