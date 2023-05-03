Политолог Алексей Кочетков: Россия должна быть более изобретательна, чтобы нанести максимальный ущерб Западу

Ранее стало известно, что западные страны практически исчерпали все возможности по введению ограничений против РФ. При этом на Западе признали, что санкции не оказали серьезного влияния на российскую экономику, но при этом крайне негативно отразились на самих западных государствах. По данным Bloomberg, страны Запада хотят сфокусироваться на борьбе с ограничениями на поставки в РФ технологий и товаров, используемых в военных целях. Страны будут принимать меры по закрытию «лазеек» в действующих санкциях индивидуально, но планируют координировать их между собой.