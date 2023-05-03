Штрафы за неисполнение решений губернатора и штаба по СВО планируют ввести в Пермском крае

Такую информацию обнародовала пресс-служба краевого парламента. В пояснительной записке указано, что саботаж решений оперштаба может привести к чрезвычайным последствиям и будет подрывать территориальную и общественную безопасность в регионе, передает сетевое издание «Ветта». Для граждан предусмотрены штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.