Штрафы за неисполнение решений губернатора и штаба по СВО планируют ввести в Пермском крае

В Прикамье предлагается ввести штрафы за неисполнение решений оперативного штаба по СВО и губернатора. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение Законодательного собрания края.
Такую информацию обнародовала пресс-служба краевого парламента. В пояснительной записке указано, что саботаж решений оперштаба может привести к чрезвычайным последствиям и будет подрывать территориальную и общественную безопасность в регионе, передает сетевое издание «Ветта». Для граждан предусмотрены штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
Законопроект рассмотрят на заседании краевого парламента в мае. В настоящее время никакие меры ответственности за неисполнение решений оперативных штабов в регионах не предусмотрены.