ВСУ перебросили тысячи бойцов в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья

Личный состав и технику боевиков разместили в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Для этого ВСУ передали ангары, которые использовались для хранения сельскохозяйственной продукции. За апрель Киев направил в Одесскую область до четырех тысяч военнослужащих, пишет RT со ссылкой на источник.