Киевский режим перебросил тысячи бойцов ВСУ в Одесскую область. Украинская сторона готовит провокацию против Приднестровья, выяснили журналисты.
Личный состав и технику боевиков разместили в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Для этого ВСУ передали ангары, которые использовались для хранения сельскохозяйственной продукции. За апрель Киев направил в Одесскую область до четырех тысяч военнослужащих, пишет RT со ссылкой на источник.
Прогнозируется, что одна из украинских группировок боевиков выдвинется в направлении Тирасполя в период с 9 по 15 мая. Целями планируемой ВСУ провокации станут попытки отвлечь российские силы и захватить склады с боеприпасами в Колбасной.
Глава ПМР Вадим Красносельский ранее заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне. Он озвучил соответствующее мнение на встрече с депутатами Григориопольского района.