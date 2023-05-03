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Задержанный в Крыму диверсант раскрыл процедуру вербовки для участия в покушении на мэра Ялты Павленко

Происшествия
Задержанный в Крыму диверсант раскрыл процедуру вербовки для участия в покушении на мэра Ялты Павленко

Украинские диверсанты, задержанные в Крыму за подготовку терактов на территории полуострова, намеревались совершить покушение на мэра Ялты Янину Павленко. Об этом в ходе допроса рассказал один из членов агентурной сети Игорь Зорин.

По его словам, потенциальных участников операции вербовали через расписки. Им предлагалось написать свою краткую биографию, а также подписать согласие о работе на спецслужбы Украины.

Готовые документы собирал Константин Евмененко, также оказавшийся под стражей. Мужчина уверял пособников, что передаст бумаги некоему киевскому чиновнику.

В свою очередь, Зорин выполнил все требования и присоединился к работе. Однако он отметил, что поставил на расписке чужую подпись.

Как стало известно ранее, всего сотрудники ФСБ задержали семерых человек. Также они выяснили, что взрывчатые вещества попадали в Россию из Болгарии по организованному украинскими спецслужбами маршруту.
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