Задержанный в Крыму диверсант раскрыл процедуру вербовки для участия в покушении на мэра Ялты Павленко

Украинские диверсанты, задержанные в Крыму за подготовку терактов на территории полуострова, намеревались совершить покушение на мэра Ялты Янину Павленко. Об этом в ходе допроса рассказал один из членов агентурной сети Игорь Зорин.
По его словам, потенциальных участников операции вербовали через расписки. Им предлагалось написать свою краткую биографию, а также подписать согласие о работе на спецслужбы Украины.
Готовые документы собирал Константин Евмененко, также оказавшийся под стражей. Мужчина уверял пособников, что передаст бумаги некоему киевскому чиновнику.
В свою очередь, Зорин выполнил все требования и присоединился к работе. Однако он отметил, что поставил на расписке чужую подпись.
Как стало известно ранее, всего сотрудники ФСБ задержали семерых человек. Также они выяснили, что взрывчатые вещества попадали в Россию из Болгарии по организованному украинскими спецслужбами маршруту.