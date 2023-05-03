Подросток открыл стрельбу в школе в центре Белграда

Подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре столицы Сербии. Об этом сообщает местная газета «Вечерне новости».
Инцидент произошел около 08:00 (09:00 по Москве). По информации газеты, в результате произошедшего есть пострадавшие. Школьный охранник скончался на месте.
Сейчас возле школы находятся полицейские и несколько автомобилей скорой помощи. На данный момент неизвестно, сколько людей пострадало или погибло. Причины инцидента пока не установлены.
Ранее суд отправил в СИЗО подростка, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в питерской школе. Об этом сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня».