Убивший девушку во время онлайн-трансляции блогер из Петербурга признался в содеянном

Блогер из Петербурга, которого обвиняли в смерти 13-летней школьницы, признался в содеянном. Он заявил, что сделал это, чтобы доказать свою величие.
По данным Telegram-канала SHOT, 16-летний Илья Татаринов не только ударил подругу по голове, но и задушил. Таким образом он хотел доказать самому себе способность творить ужасные дела. После произошедшего блогер и его оператор разбили телефон погибшей.
Авторы подчеркивают, что Татаринов после инцидента хотел покончить с собой. Он думал, что таким образом избежит наказания. Однако к нему нагрянули полицейские.
Ранее сообщалось, что блогер подготовил могилу заранее. Саму жертву пригласили для съемки контента «в необычном месте». В результате тело девушки обнаружили в лесу под Парголово. Труп Татаринову помогала закапывать его знакомая.