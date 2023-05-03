Завербованные ГУР Украины использовали интернет-сервис для передачи необходимых для терактов и слежки вещей

Задержанный Сергей Кривошеин рассказал, что такой способ передачи исключал прямой контакт между всеми диверсантами. Он заявил, что приобретал в магазине GPS-трекеры и выкладывал их на площадку, где их выкупал другой диверсант. Таким образом они старались не засветиться, приобретая все в одном месте.