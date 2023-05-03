Завербованные ГУР Украины использовали интернет-сервис для передачи необходимых для терактов и слежки вещей

Задержанные за подготовку теракта в Крыму люди использовали сервис интернет-объявлений Avito для передачи требуемых для подготовки взрыва и для слежки вещей. Об этом свидетельствуют материалы ФСБ.
Задержанный Сергей Кривошеин рассказал, что такой способ передачи исключал прямой контакт между всеми диверсантами. Он заявил, что приобретал в магазине GPS-трекеры и выкладывал их на площадку, где их выкупал другой диверсант. Таким образом они старались не засветиться, приобретая все в одном месте.
Кривошеин сообщил, что участвовал в слежке за домом ялтинского мэра. По его словам, он и его сообщник парковали свои машины около входа и снимали все на видеорегистратор.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов, готовящих на него покушение. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».