Крупнейшая в России угольная шахта «Распадская» возобновила работу после апрельского пожара

Самая крупная угольная шахта России «Распадская» в Кузбассе вновь начала добывать уголь в полном объеме после пожара в апреле. Об этом сообщает пресс-служба «Распадской угольной компании» в среду, 3 мая.
Согласно информации пресс-службы, в лаве, где в апреле 2023 года произошло возгорание, провели все технические и организационные мероприятия. Подобное было необходимо для возобновления работы.
Напомним, 19 апреля огонь возник на глубине порядка 550 метров, оттуда сотрудники экстренных служб эвакуировали более 180 рабочих. Известно, что Следственное Управление СК России начало доследственную проверку по факту задымления в горной выработке.
Ранее крупный пожар наблюдался на Белгородской теплоэлектростанции. Кадры с места происшествия попали в социальные сети