Задержанный сотрудниками ФСБ мужчина пытался оправдать попытку покушения на главу Крыма

ФСБ сообщила, что задержанный Сергей Войнаровский также причастен к подготовке терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В его доме были найдены элементы для изготовления самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в пачках из-под кофе.