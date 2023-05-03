Задержанный сотрудниками ФСБ мужчина пытался оправдать попытку покушения на главу Крыма

Задержанный сотрудниками ФСБ за попытку покушения на главу Крыма мужчина пытался оправдать свои действия «дуростью». Об этом сообщили в силовом ведомстве.
ФСБ сообщила, что задержанный Сергей Войнаровский также причастен к подготовке терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В его доме были найдены элементы для изготовления самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в пачках из-под кофе.
Задержанный также сообщил, что член законспирированной агентурной группы ГУР Виктор Подвальный ранее попросил его оставить машину с включенным регистратором на одной из дорог. Затем запись была изъята.
Ранее сообщалось, что суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети украинских разведслужб. Все они готовили теракты и покушения в российских регионах, пишет RT.