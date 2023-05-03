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Задержанный сотрудниками ФСБ мужчина пытался оправдать попытку покушения на главу Крыма

Происшествия
Задержанный сотрудниками ФСБ мужчина пытался оправдать попытку покушения на главу Крыма

Задержанный сотрудниками ФСБ за попытку покушения на главу Крыма мужчина пытался оправдать свои действия «дуростью». Об этом сообщили в силовом ведомстве.

ФСБ сообщила, что задержанный Сергей Войнаровский также причастен к подготовке терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В его доме были найдены элементы для изготовления самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны в пачках из-под кофе.

Задержанный также сообщил, что член законспирированной агентурной группы ГУР Виктор Подвальный ранее попросил его оставить машину с включенным регистратором на одной из дорог. Затем запись была изъята.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму арестовал семерых участников агентурной сети украинских разведслужб. Все они готовили теракты и покушения в российских регионах, пишет RT.
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