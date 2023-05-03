Транспортировку компонентов бомб для терактов в Крыму курировали украинские спецслужбы

Взрывчатые вещества для терактов в Крыму поставляли под видом электроплит. Их отправляли из Болгарии транзитом.
По данным ФСБ, багаж проходил через две других страны — Турцию и Грузию. Его отправляла гражданка Украины Марина Матущак. Конечными адресатом были также люди, имеющие паспорт этой страны — Денис Смирнов и Владислав Сарафинчан.
Перевозка осуществлялась с помощью компаний «СДЭК» и «Возовоз». В пункты отправки опасные «плиты» приносили россияне. У всех были проекты с болгарской фирмой, главой которой была Матущак.
Ранее стало известно о том, что спецслужбы смогли пресечь действия разведчиков, планировавших покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Были задержаны семь человек. По данным ФБС, подготовка к мероприятию осуществлялась под управлением министерства обороны Украины.