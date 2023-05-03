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Глава Крыма Аксенов заявил, что задержанные ФСБ украинские диверсанты причастны к взрывам на железной дороге

Происшествия
Глава Крыма Аксенов заявил, что задержанные ФСБ украинские диверсанты причастны к взрывам на железной дороге

Задержанные в Крыму члены украинской агентурной сети причастны к взрывам, произошедшим на железнодорожных путях в Бахчисарайском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

При этом он поблагодарил сотрудников ФСБ, пресекших деятельность по подготовке терактов на территории полуострова. Как стало известно, помимо прочего диверсанты собирались организовать покушение на самого политика.

«Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве», — написал Аксенов.

В конце он добавил, что Украина является террористическим государством и российские спецслужбы обязательной «найдут и накажут» всех причастных к произошедшему.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала семерых членов украинской агентурной группы. Также специалисты вскрыли нелегальный маршрут, по которому взрывчатые вещества попадали из Болгарии в Россию.
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