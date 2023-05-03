Министра финансов Франции Ле Мэра раскритиковали за новый роман на фоне растущей инфляции в стране

Увлечение министра финансов Франции Брюно Ле Мэра литературной деятельностью взбесило местных жителей. Население Пятой республики задается вопросом, почему чиновник занимается написанием романов, пока в стране растет инфляция.
Поводом для критики стала публикация новой книги Ле Мэра, где приводится подробное описание откровенных сцен. Наличие свободного времени для подобных занятий поразило французов, ведь население заботит рост инфляции, с которой так и не смогли справится местные власти.
Глава минфина Пятой республики также высказался о своем увлечении. Ле Мэр утверждает, что литература помогает ему балансировать между работой и личной жизнью.
Международное рейтинговое агентство Fitch ранее понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до уровня «АА-». Одной из основных причин стала реакция на реформы президента страны Эммануэля Макрона.
Лидер Пятой республики также признал, что продукты во Франции останутся дорогими до осени. Подробности приводит РИАМО.