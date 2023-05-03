Губернатор Амурской области Орлов подписал распоряжение о введении режима ЧС в лесах региона

В лесах Амурской области со 2 мая введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Орлов.
По сообщению пресс-службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья, из-за того, что жители региона сжигают сухую растительность на полях, огонь начинает распространяться и на соседние территории. К тому же сухая и ветренная погода способствует быстрому распространению огня, сообщает сетевое издание «Телепорт.рф».
В настоящее время лесные пожары уже возникли в нескольких округах и районах Амурской области. В Завитинском и Ромненском округах введен режим ЧС муниципального характера. Лесопожарная группировка направлена на ликвидацию природных пожаров. Работу пожарных значительно осложняет сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду и особенности рельефа местности. Бороться с огнем приходится в болотистой местности, покрытой сухой травой.
Сотрудники регионального управления МЧС России напоминают, что за нарушения требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима ЧС предусмотрены значительные штрафы.