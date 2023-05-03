Стилист Элина Кузнецова раскрыла стоимость гардеробов Самойловой и Бородиной

Эксперт по стилю Элина Кузнецова рассказала, что стоимость гардеробов блогерши и бизнес-вумен Оксаны Самойловой и ведущей Ксении Бородиной составляет миллионы рублей. Этим она поделилась в беседе с «Известиями».
По мнению специалиста, обе звезды являются поклонницами люксовых брендов. Цены на сумки Versace и Prada, которыми владеет Бородина, варьируются от 250 тысяч рублей до пяти миллионов. Обувь бренда Prada, представленная в гардеробах девушек в нескольких экземплярах, также является дорогостоящей.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» выбирает дорогую ювелирную продукцию испанской марки Tous, цена на серьги данного производителя начинается от 88 тысяч рублей. Также стилист отметила, что знаменитости не обходят стороной отечественные бренды. Минимальная стоимость рубашек от российских дизайнеров составляет 50 тысяч.
Кузнецова добавила, что, если девушки могут позволить себе столь дорогостоящую одежду и аксессуары, то и с оплатой налогов проблем быть не должно. На них средства тоже должны быть, добавила она.
Ранее Ксения Бородина резко ответила на критику своего стиля подписчиками. Своим новым образом она поделилась в личном блоге.