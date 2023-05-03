Полиция Петербурга задержала подростков за убийство девочки

В отделение полиции Приморского района Петербурга явилась с повинной 15-летняя местная жительница, которая рассказала, что снимала на видео, как ее 16-летний приятель молотком несколько раз бьет по голове несовершеннолетнюю девочку, которую заманил в лесополосу около реки Каменка, сообщает Neva.Today.