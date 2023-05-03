Российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ в районе села Ивановка в ДНР

Ранее сообщалось, что отправленные ВСУ немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 утонули в грязи. Panzerhaubitze 2000 оказались плохо адаптированы к бездорожью по сравнению с советскими системами «Пион», которые планировали заменить аналогами из Германии.