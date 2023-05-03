Артиллерийским огнем российских военных в районе села Ивановка в Донецкой Народной Республике был уничтожен 120 мм минометный расчет. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.
Ударом были уничтожены пятеро украинских военных, еще двое пострадали. Расчет ликвидировали в ночь на среду.
Российские артиллеристы продолжают уничтожать огневые точки и боевую технику противника, а также личный состав ВСУ. Накануне артиллерийским огнем в районе Антоновки была уничтожена 152 мм САУ 2С3 «Акация» с пятью украинскими боевиками.
Ранее сообщалось, что отправленные ВСУ немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 утонули в грязи. Panzerhaubitze 2000 оказались плохо адаптированы к бездорожью по сравнению с советскими системами «Пион», которые планировали заменить аналогами из Германии.